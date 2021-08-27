Итальянский клуб «Ювентус» подтвердил, что команду хочет покинуть португальский нападающий Криштиану Роналду

Различные источники утверждают, что один из лучших футболистов мира продолжит свою карьеру в Англии.

Споры о том, уйдет ли Роналду из «Ювентуса», где он провел 3 года, или нет, продолжались несколько дней. Однако главный тренер туринского клуба Массимилиано Аллегри рассказал, что имел разговор с нападающим, в ходе которого футболист сказал, что больше не собирается играть за «Ювентус».

Роналду уже не будет включен в заявку очередного матча чемпионата Италии, намеченного на завтра. Однако пока окончательно говорить о том, что португалец сменит команду, нельзя. Трансферное окно, в ходе которого футболисты могут переходить из одного клуба в другой, закрывается уже через 4 дня, при этом официально о каких-либо предложениях не сообщалось.

Теперь все зависит от того, успеют ли конкуренты провести переговоры и устранить все формальности. Основными претендентами на Роналду считаются два английских клуба из одного города – «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». По утверждениям европейских футбольных журналистов, переговоры с «Сити» зашли в тупик, и теперь обсуждается контракт с «Манчестер Юнайтед» на 2 года. В этом клубе Роналду провел 6 лет еще на заре своей карьеры и стал там одним из самых популярных футболистов мира.

Из Манчестера португальский нападающий в 2009 году переехал в Мадрид, где, выступая за «Реал», несколько раз признавался лучшим футболистом мира, а также четырежды выигрывал Лигу Чемпионов – главный клубный турнир Европы. В «Ювентусе» же за 3 года Роналду ограничился лишь итальянскими титулами.

Криштиану Роналду в разные годы входил в списки самых высокооплачиваемых и влиятельных спортсменов в мире. В этом году ему исполнилось 36 лет.