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18:28, 27 августа 2021

Норвежский суд рассмотрит прошение о досрочном освобождении осужденного за теракт Андерса Брейвика

Прокуратура выступает против.

Запрос об условно-досрочном освобождении Андерса Брейвика дошел до суда после того, как гособвинители отклонили это прошение. Ключевым вопросом во время слушаний будет то, существует ли сейчас опасность неизбежного повторения серьёзных преступлений массового убийцы или нет. Об этом агентству Reuters рассказала прокурор по этому делу Хульда Карсдоттир.

Просьбу об освобождении Брейвик подал еще осенью, когда прошёл минимально допустимый для этого срок. Тогда гособвинители заключили, что предпосылки для содержания осуждённого под стражей всё еще существуют. Слушания по этому вопросу должны состояться до конца года.

Летом 2012-ого суд признал Андерса Брейвика виновным в двух терактах в норвежской столице годом ранее. Сначала он взорвал автомобиль у одного из правительственных зданий в Осло, а затем, в тот же день, представившись агентом секретной службы, отправился на остров Утёйа, на котором расстрелял людей из Молодёжного лагеря Рабочей партии. Всего тогда были убиты 77 человек.

Осуждённый не стал отрицать обвинения, однако, отказался считать свои действия преступлением. Он говорил, что выступил таким образом за возрождение Европы, против подъема культурного марксизма и исламизма. Суд признал Брейвика вменяемым и осудил на максимальный срок – 21 год с возможностью продления.

Ранее Брейвик неоднократно жаловался на условия своего содержания, в частности на то, что он содержится в одиночной камере и ему можно выходить только один раз в день. В 2017-ом году одно из таких заседаний он открыл нацистским приветствием.


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