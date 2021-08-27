Петербургские полицейские начали приходить домой к сторонникам политика Алексея Навального

Силовики обходят квартиры и расспрашивают горожан, почему те решили зарегистрироваться на сайтах проектов оппозиционера.

Люди, которые представляются сотрудниками уголовного розыска, обходят квартиры петербуржцев, чьи данные с сайта «Свобода Навальному» выложили в общий доступ. Визитёры предлагают им написать заявление о нарушениях собственных прав, сообщает портал «Фонтанка.ру». Силовики приходят и к сторонникам Алексея Навального, которые заполнили анкету на сайте «Умного голосования», рассказывает издание «Знак.ком». Им задают вопросы о том, почему они решили зарегистрироваться на портале, и кто заставил их это сделать. О посещениях сотрудников сообщали и читатели издания «Бумага». Ранее проект «ОВД-Инфо» рассказал о подобных визитах в Москве в середине этого месяца. Полицейские пришли к пятистам жителям столицы, которые оставляли личные данные на интернет-площадках проектов Навального или отправляли пожертвования в Фонд борьбы с коррупцией*. Некоторые из них сообщили, что силовики убеждали написать заявление на Алексея Навального за незаконную передачу персональных данных.

* Российские власти считают Фонд борьбы с коррупцией иностранным агентом и экстремистской организацией.