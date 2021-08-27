Китайские ученые описали постковидный синдром спустя год после перенесенного заболевания

Авторитетное медицинское издание «Ланцет» опубликовало результаты исследований китайских ученых. Они описали постковидный синдром спустя год после перенесенного заболевания.

В предисловии к докладу написано, что целью данной работы являлось сравнение последствий КОВИДа у переболевших им через 6 и потом через 12 месяцев после выздоровления. Исследователи сгруппировали и обобщили данные о тысяче двухстах шестидесяти семи пациентах уханьской клиники в возрасте около 60 лет. Вышедшая ранее первая часть работы содержала результаты обследований через полгода после перенесенного заболевания. Вторая, опубликованная сейчас, описывает остаточные симптомы болезни через год после выхода из клиники и позволяет наглядно сравнить то, как проявляют себя последствия перенесенного коронавируса.

Отмечается, что общее состояние здоровья бывших ковид-пациентов хуже, чем у их не болевших сверстников. Спустя 12 месяцев многие патологические проявления исчезли, однако почти у половины пациентов сохранился хотя бы один постковидный симптом. Шестью месяцами ранее этот показатель составлял 68 процентов. Самым распространенным проявлением последствий перенесенного заболевания оказалась одышка; она отмечалась у каждого третьего участника программы. Тесты на содержание кислорода, попадающего из легких в кровь, показали, что оно снижено. В зависимости от тяжести протекания болезни, поражения в легких определялись у от почти сорока до примерно 90 процентов людей. Психические нарушения, такие как депрессия и тревожность, проявились у четверти пациентов, причем женщины от них страдают вдвое чаще, чем мужчины. Примечательно и то, что второе тестирование, проведенное через год после болезни, число этих нарушений не уменьшило, а даже несколько увеличило, пишет Lancet. — Ученые не до конца понимают причину увеличения психологических проблем, предполагая, что она может заключаться в биологических процессах, связанных с перенесенной инфекцией и реакцией на нее иммунной системы. Через год после госпитализации около 90 процентов работавших до этого людей вернулись к работе, но лишь две трети смогли выполнять ее в прежнем объеме.

Издание пишет, что поскольку в исследовании принимали участие пациенты только одной больницы, ученые не исключают, что результаты других аналогичных тестов могут отличаться от представленных ими данных.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали о сложностях постковидного синдрома, которые оказывают негативное влияние на качество жизни. Примерно каждый третий переболевший испытывает сложности и через 3-4 месяца после перенесенного заболевания. С постковидным синдромом могут столкнуться даже те, кто болели в легкой форме.