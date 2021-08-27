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18:18, 27 августа 2021

В России за прошедшие сутки умерли еще 798 человек, заразившихся коронавирусом

Общее число летальных случаев превысило 180 тысяч, – сообщает федеральный оперативный штаб. За сутки выявлено 19,5 т тысяч новых случаев, в том числе полторы тысячи в Москве.  


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