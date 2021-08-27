Число жертв вчерашних взрывов в аэропорту Кабула выросло до 170 человек, передает американский телеканал CBS

Подавляющее большинство погибших – сами афганцы, хотя есть среди них и американские военнослужащие (Пентагон подтвердил гибель 13-ти человек, еще 18 ранены). Среди местного населения счет пострадавшим идет на десятки. На этом фоне с сегодняшнего дня запрещенное в России движение «Талибан»*, которое само считают террористическим, и которое контролирует всю страну, кроме самого аэропорта, объявило о дополнительных мерах безопасности.

Несмотря на взрывы, через аэропорт продолжается эвакуация американских военных, дипломатов и местных, сотрудничавших с ними, а также их семей. Операция должна завершиться к 31-му августа. Уже объявили о завершении вывоза своих людей Испания и Швеция, Италия сегодня ждет последний борт из Кабула, у ФРГ в Афганистане остаются 300 человек. Россия, недавно отправившая 4 военных самолета за своими гражданами, а также гражданами стран ОДКБ, пока не планирует новых рейсов.

Тем временем президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что талибы предложили его военным взять под контроль кабульский аэропорт и обеспечивать там безопасность первое время после ухода американцев.

Ответственность за теракт взяла на себя также запрещенная в России группировка ИГИЛ* – предположительно, первую бомбу у северного входа в аэропорт подорвал их смертник, а вторая взорвалась в машине, припаркованной неподалеку.

Президент США Джо Байден выступил с заявлением после серии терактов в Кабуле. Он пообещал дать жесткий ответ и приказал атаковать террористов.

По словам Байдена, эвакуация американцев и их союзников из Афганистана будет продолжена.



Между тем, ООН предупреждает, что еще полмиллиона афганцев могут покинуть страну к концу года. Ранее американские власти объявили о том, что готовы принять восемьдесят тысяч беженцев из Афганистана.

Депутат Госдумы, зампред комитета по обороне Александр Шерин считает, что вина за ситуацию в Афганистане лежит, в том числе, на США, а России, по его словам, вмешиваться пока не стоит.

По оценке Шерина, последние события в аэропорту Кабула говорят о том, что стабилизации ситуации в Афганистане ждать не стоит.

* Организация признана террористической и запрещена в РФ