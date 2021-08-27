Бомбардировщик Су-24 разбился в 95-ти километрах от Перми

Летчики успели катапультироваться, – сообщает пресс-служба Центрального военного округа. По словам военных, самолет направлялся на авиаремонтное предприятие для планового ремонта. По данным источника ТАСС, авария произошла сразу после взлета.

За месяц это уже четвертое крушение военного самолета. 18-го августа в Астраханской области разбился МиГ-29. Пилот погиб. 17-го августа в Подмосковье потерпел крушение опытный образец нового военно-транспортного самолета Ил-112В. Погибли все три члена экипажа. 31-го июля в Охотском море упал истребитель Су-35. Пилот смог катапультироваться.