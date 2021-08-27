В Кремле не считают, что в России преследуют независимые СМИ

При этом пресс-секретарь президента подтвердил, что закон об иноагентах есть и будет, хотя возможны некоторые корректировки.

Независимые медиа призвали российские власти отменить закон о признании СМИ и отдельно журналистов иностранными агентами и прекратить давление. Обращение опубликовали около полутора десятка изданий. Его поддержало и Эхо Москвы.

Решение присвоить целому ряду независимых изданий статус нежелательных или иностранных агентов необходимо пересмотреть, соответствующий закон отменить — требуют авторы письма. Они подчёркивают, власти развязали кампанию по уничтожению негосударственных СМИ и давлению на журналистов. Письмо помимо президента адресовано директору ФСБ, генпрокурору, министру юстиции, председателям обеих палат парламента, а также главе Роскомнадзора. В обращении приводится вся хронология событий, в результате которых иноагентами в стране были объявлены, в том числе, Радио свобода*, интернет-издания Медуза*, Insider*, «Важные истории»* и телеканал Дождь*. Нежелательным признали Проект**, по той же причине заблокировали сайты МБХ Медиа**, Открытых медиа**, из-за чего им пришлось прекратить работу. При этом журналистов целого ряда негосударственных изданий, включая Проект, Открытые медиа и Важные истории объявили иностранными агентами. Этому предшествовало избиение их коллег на протестных митингах минувшей зимой в поддержку политика Алексея Навального, все инциденты необходимо тщательно расследовать, говорится в обращении. Среди других требований — прекратить возбуждать фиктивные административные и уголовные дела в отношении журналистов, соблюдать закон о СМИ и не забывать про статью уголовного кодекса, по которой грозит реальный срок за воспрепятствование законной работе сотрудника СМИ. В письме также напоминают о деле журналиста Ивана Сафронова, который уже больше года находится в СИЗО Лефортово по обвинению в госизмене. Ему многократно продлевали арест, но доказательства вины до сих пор не предоставлены, отмечается в письме. Авторы обращения обеспокоены тем, что в публичном поле уже появляются предложения признать иностранными агентами издания Новая газета и Медиазона. Отметим, под обращением нет фамилий конкретных журналистов и названий изданий. Документ опубликовали Дождь*, Новая Газета, Медуза*, Republic и другие. Журнал Forbes адресовал обращение исключительно Госдуме. Особое опасение вызывает ситуация с телеканалом «Дождь»*, отметили в редакции. Обращение независимых медиа размещено и на сайте Эха Москвы.

Главный редактор сайта «Нью Таймс» Евгения Альбац высказалась против подобных обращений к российским властям. Она выступила в эфире телеканала «Дождь»*, который признан в России иностранным агентом.

Альбац считает, что журналистам нужно сопротивляться, чтобы не стало еще хуже.

Между тем, официальный представитель российского МИДа Мария Захарова фактически обвинила телеканал «Дождь»* и интернет-издание «Медуза»*, признанные иностранными агентами, в сотрудничестве с британскими спецслужбами. Захарова ссылается на так называемые «британские файлы», которые были слиты в интернет хакерской группировкой Anonymous в начале года. Захарова пишет в Фейсбуке, что ни Лондон, ни сами редакции не сочли нужным «прояснить степень своей независимости друг от друга».

Стоит напомнить, что та же Мария Захарова неоднократно заявляла о том, что российский закон об иностранных агентах копирует американский.

Журналист Сергей Пархоменко называет подобные утверждения ложью. Он говорил об этом в своей программе «Суть событий».

По словам Пархоменко, общественность сознательно вводят в заблуждение, и это должностное преступление.

В списке иностранных агентов уже 43 строки с именами журналистов и названиями изданий. На включённых в перечень налагают жёсткие обязательства, в том числе по отчёту о финансах, а сам статус иноагента, как правило, влечёт потерю источников и рекламодателей.

* Российские власти считают организацию иностранным агентом

** Российские власти считают организацию нежелательной