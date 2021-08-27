Под Пермью разбился бомбардировщик Су-24

На борту находились два пилота, они катапультировались и выжили. Для их эвакуации направлен вертолет поисково-спасательной службы, сообщили в пресс-службе Центрального военного округа. Там отметили, что самолет направлялся на авиаремонтное предприятие для проведения планового ремонта. Полет выполнялся без боекомплекта. Су упал в лесистой местности. На земле разрушений нет.

Как сообщил «Интерфаксу» информированный источник, причиной крушения, по предварительным данным, стал отказ техники.

Это четвертое крушение военного самолета за месяц.

