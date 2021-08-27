Лидер ЛДПР Жириновский считает электронное голосование «будущим человечества»

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает электронное голосование «будущим человечества». Такое мнение он высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Это будущее человечества, потому что всякую фальсификацию совершает человек, карусели, вбросы, подделка протоколов, а по интернету это невозможно, поскольку он просматривается всем человечеством и обмануть все технические службы всего мира невозможно», – считает политик.

Он отметил, что вскоре электронно люди смогут высказываться по любым вопросам. «Мы в будущем перейдем к референдуму, к такой цифровой демократии, чтобы граждане по любому вопросу, где бы они ни находились, могли проголосовать, и решение будет приниматься с учетом их мнения. Уже что-то подобное в Швейцарии существует, постепенно придет к нам и ко всем гражданам, это будет удобно», – говорит Жириновский.

Политик так же рассказал, что ему удалось зарегистрироваться на платформе mos.ru для участия в электронном голосовании. «Мэрия Москвы сообщила, что я зарегистрирован в качестве электронного избирателя, это я впервые сделал, вся процедура проводилась на сайте mos.ru. Но надо было дополнительную проверку, видимо, им провести, это стандартная такая процедура, она никак не связана с конкретным человеком, она призвана обеспечить безопасность процесса регистрации, чтобы сотрудник убедился, что тот, кто подал заявление, в данном случае я, не выдает себя за другого человека. Поэтому я накануне голосования получил специальное электронное приглашение к электронному голосованию и смогу голосовать из любой точки планеты», – заключил В.Жириновский.

Ранее политик был возмущен необходимостью проходить дополнительную проверку.