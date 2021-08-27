В Перми потерпел крушение бомбардировщик Су-2

Об этом сообщает РЕН ТВ.
Пилотам удалось катапультироваться.
Информированный источник «Интерфакса» сообщил, что причиной крушения стал отказ техники. Самолет выполнял тренировочный полет.
Это четвертое крушение военного самолета за месяц.
18 августа в Астраханской области разбился МиГ-29. Пилот погиб.
17 августа в Подмосковье разбился опытный образец нового военно-транспортного самолета Ил-112В. Погибли все три члена экипажа, находившихся на борту.
31 июля в Охотском море потерпел крушение истребитель Су-35. Пилот смог катапультироваться.