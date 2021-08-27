В Австрии приговорили к 15 месяцам условно бывшего вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе по делу о торговле влиянием

Ранее именно он стал фигурантом скандала с незаконным финансированием от мнимой племянницы русского бизнесмена.

Опального вице-канцлера осудили за предоставление государственных льгот клинике косметической хирургии в обмен на пожертвования 10 тысяч евро на предвыборную кампанию его правопопулистской «Австрийской партии свободы». Это, однако, лишь часть обвинений в адрес Штрахе. В мае 2019-го он был вынужден покинуть пост замглавы правительства и главы своей партии после так называемого «ИбицаГейта».

В сеть утекло видео, на котором Штрахе еще в 2017-м встречается на испанском острове Ибица с девушкой, которая представилась племянницей российского олигарха. Они обсуждают возможность покупки газеты Kronen Zeitung и госзаказы от Вены в обмен на финансовые вливания в партийную кассу Штрахе. Девушка оказалась подставной, кабмину вынесли вотум недоверия, и всему правительству пришлось уйти в отставку.

Правда, на внеочередных парламентских выборах правящая Австрийская народная партия подтвердила свой результат, и Себастьян Курц вернулся в кресло канцлера – но уже без Штрахе в составе кабмина.

Приговор пока не вступил в силу.