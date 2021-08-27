Число жертв взрывов у аэропорта Кабула возросло до 170

Еще около 200 человек получили ранения. Об этом сообщает американский телеканал CBS News со ссылкой на чиновника афганского министерства здравоохранения. Ранее сообщалось о 110 погибших и 150 пострадавших. Пентагон ранее подтвердил, что в числе жертв 13 американских военных, еще 18 среди раненых. Это стало крупнейшей единовременной потерей для американской армии за последнее десятилетие.

Ответственность за атаки взяла на себя группировка «Исламское государство»*. Движение «Талибан»*, взявшее в середине августа под контроль почти весь Афганистан, решительно осудило нападение, пообещав привлечь виновных к ответственности. Обе организации признаны террористическими и запрещены во многих странах, включая Россию.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в интервью «Эху Москвы» отметил, что вина за ситуацию в Афганистане лежит в том числе и на Америке, а России пока не стоит вмешиваться, чтобы не понести больших потерь.

Шерин подчеркнул, что ситуация с терактом в аэропорту Кабула говорит о том, что стабилизации ситуации в Афганистане ждать не стоит, война распространится по всей территории страны и будет междоусобной.

* Организация признана террористической и запрещена в РФ