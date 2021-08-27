ЦИК намерен направить в суд иски о снятии с выборов в Госдуму нескольких кандидатов, владеющих иностранными активами

Центризбирком намерен направить в суд иски о снятии с выборов в Госдуму нескольких кандидатов, владеющих иностранными активами. В ряде случаев таковыми признаны акции «Яндекса» и «Сбербанка» — российских компаний, которые торгуются на зарубежных биржах. В числе тех, кого хотят исключить из списков кандидат от «Российской партии свободы и справедливости» Дмитрий Потапенко. Об этом рассказал в эфире «Эха» лидер партии Максим Шевченко.

Шевченко назвал снятие Потапенко политическим давлением и заметил, что он является оппонентом единоросса журналиста Евгения Попова.

Как пишет газета «Коммерсантъ», уже 22 кандидата исключены из партсписков из-за зарубежных активов.

Этот вопрос поднимают и некоторые избиркомы. По информации сетевого издания «Сота», ЦИК Якутии попросил у Центризбиркома методической поддержки в части причисления акций «Яндекса» к иностранным финансовым инструментам.

