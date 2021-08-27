Бизнесмен и член РПСС Потапенко считает политическим заказом попытки снять его с выборов из-за покупки акций

Бизнесмен и член Российской партии свободы и справедливости Дмитрий Потапенко считает политическим заказом попытки снять его с выборов из-за покупки акций. Такое мнение он сам высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Помимо того, что это обычный политический заказ, я вижу, что власть сама себе стреляет в несколько ног, при чем одновременно», – заявил он.

Потапенко считает, что в результате таких решений также пострадают инвесткомпании и брокеры. «Три миллиона было открыто инвестиционных счетов и, собственно говоря, теперь все компании, все брокеры, а их более 600, получат в очень коротком времени отток людей, потому что они будут понимать, что они поражаются… Сейчас мы видим поражение в избирательных правах, а на самом деле в любую секунду может оказаться, что и во всех прочих правах», – пояснил он.

Кроме того, по мнению Потапенко, это повлияет на выборы. «Мы сейчас получим иски большого количества снятых кандидатов ко всем остальным кандидатам, потому что их порядка 700. Они выстраивали очень долго какие-то мезальянсы, а вот эти мезальянсы в конечном итоге окажутся разрушенными, благодаря тому, что вот эти 700 человек, пущенные под нож, при чем в разное время самими же избиркомами, у нас будут такие очень смешные выборы поэтому. Глупость на исполнительском уровне, она запредельная», заключил он.

По данным «Коммерсанта» ЦИК обратится в Верховный суд, чтобы отменить регистрацию шестерых кандидатов от «Партии роста» и одного от «Российской партии свободы и справедливости». У кандидатов нашли иностранные активы, в том числе, акции таких компаний, как «Сбер» и «Яндекс», которые торгуются на американской и лондонской биржах.