Суд Норвегии рассмотрит вопрос об УДО Андерса Брейвика,отбывающего 21-летнее наказание за совершение терактов в 2011г.

Норвежский суд рассмотрит вопрос об условно досрочном освобождении праворадикала Андерса Брейвика, который отбывает 21-летнее наказание за совершение терактов в 2011 году. Об этом сообщила в газета «Верденс ганг». Брейвик подал прошение прошлой осенью в связи с тем, что в этом году истекал минимально допустимый срок пребывания в тюрьме по полученному приговору. Прокуратура не согласилась с УДО, отметив, что предпосылки для содержания под стражей до сих пор существуют, сказал адвокат Эйстен Стуррвик. По его словам, суд может рассмотреть этот вопрос к концу года.

Напомним, жертвами терактов в центре Осло и на острове Утойа стали 77 человек, еще несколько сот пострадали.