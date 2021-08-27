Заключенным в СИЗО «Лефортово» запретили читать журналы с изображением женщин

Заключенным в СИЗО «Лефортово», в числе которых и экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, запретили читать журналы с изображением женщин. Об этом сообщила член ОНК Ева Меркачева. Чем объясняется такой запрет, она не уточнила. Однако, по ее словам, ужесточения внутреннего распорядка в СИЗО произошли после проверки надзирающего прокурора из Генпрокуратуры.

Ранее на этой неделе стало известно, что администрация «Лефортово» убрала из камер заключенных столы, которые арестанты использовали в том числе для приема пищи. До этого арестантам запретили спать днем (при этом лежать с закрытыми глазами можно), слушать радио и брать на прогулку воду.

Сергей Фургал находится под арестом с июля прошлого года по обвинению в организации убийств в начале нулевых.