Группа кандидатов в депутаты добивается от властей приглашения на выборы в ГД делегацию ОБСЕ для наблюдения

Группа кандидатов в депутаты от разных партий добивается от российских властей приглашения на выборы в Госдуму делегацию ОБСЕ для наблюдения в составе 500 человек. Депутат Мосгордумы, кандидат в депутаты Госдумы от партии «Яблоко» Сергей Митрохин сказал «Эху Москвы», что с этой просьбой направили петицию в МИД России.

Петицию подписали 8 партий, в том числе «Партия Роста» и «Зелёная альтернатива». После подачи петиции у здания МИДа был проведён пикет, где то же самое требование фигурировало на плакате.