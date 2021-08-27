Муниципальному депутату Дмитрию Барановскому запросили 1 год и 10 месяцев ограничения свободы по «санитарному делу»

Московскому муниципальному депутату Дмитрию Барановскому запросили 1 год и 10 месяцев ограничения свободы по так называемому «санитарному делу». Такое требование озвучило гособвинение во время прений в Преображенской суде Москвы, сообщает проект «ОВД-Инфо» со ссылкой на адвоката Алексея Васильева. Барановского, как и других фигурантов этого дела, обвиняют по статье о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических норм во время январской акции в поддержку Алексея Навального.

Всего по «санитарному делу» проходят 9 человек. Некоторым из них уже вынесены обвинительные приговоры.