ЦИК,как пишет «Коммерсант»,решил направить в суд иски о снятии с выборов кандидатов,у которых нашли иностранные активы

ЦИК, как пишет газета «Коммерсантъ», решил направить в суд иски о снятии с выборов кандидатов, у которых нашли иностранные активы. Речь идёт в том числе и об акциях таких компаний, как «Сбер» и «Яндекс».

Центральная избирательная комиссия обратится в Верховный суд, чтобы отменить регистрацию шестерых кандидатов от «Партии роста» и одного от «Российской партии свободы и справедливости». Об этом газете «Коммерсант» рассказал неназванный сотрудник ЦИК. Речь идёт о тех выдвиженцах, которые отказались сниматься с выборов после того, как проверка Центробанка выявила у них активы, с которыми нельзя баллотироваться.

Кандидат от РПСС Дмитрий Потапенко, один из тех, из-за кого избирком обращается в суд, сказал изданию, что не видел материалов, подтверждающих наличие зарубежных активов, но ознакомился с копией общего списка, в котором есть представители почти всех партий, включая «Единую Россию». Он добавил, что его могут снять с выборов из-за акций «Яндекса» и «Сбера». Из этого следует, что иностранными активами могут быть признаны акции любых российских компаний, которые торгуются на зарубежных биржах.

Избирком подаёт иски по этому поводу, потому что в текущей ситуации если кандидаты не снимаются с выборов самостоятельно, то ЦИК может убрать имя из бюллетени только по решению суда.

Акции «Сбербанка» торгуются на Лондонской бирже, а «Яндекса» — на американской NASDAQ.