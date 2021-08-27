Число жертв терактов в Кабуле выросло до 170 человек

Число жертв взрывов в аэропорту Кабула увеличилось до 170, сообщает телеканал CBS со ссылкой на афганский минздрав.

Ранее источники в минздраве сообщили РИА «Новости» о 110 погибших и 1338 пострадавших.



По данным телеканала, пострадали около 200 человек.

Два взрыва, прогремевшие в четверг в районе кабульского аэропорта, унесли жизни 13 американских военных, которые обеспечивали эвакуацию людей из Афганистана после поспешного вывода войск США из этой страны. Это первые боевые потери американцев в Афганистане с начала 2020 года и самые крупные за десятилетие. Всего же во вчерашних терактах погибли более 100 человек. Эти события поставили вопрос об их влиянии на экономическую мощь США, поскольку она увязывается многими наблюдателями с американской военной мощью.