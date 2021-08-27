По данным ООН, еще полмиллиона афганцев могут покинуть страну к концу года

Многие страны объявили о готовности принять у себя афганских беженцев. Сегодня самолет с беженцами из Афганистана приземлился в Албании.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал, что тема мигрантов из Афганистана будет обсуждаться на саммите Шанхайской организации сотрудничества, а также призвал обеспечить безопасность на границах южных союзников России.

Лавров также выразил соболезнования семьям погибших вовремя теракта в аэропорту Кабула и отметил необходимость ускорить формирование инклюзивного правительства в Афганистане.