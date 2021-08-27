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16:02, 27 августа 2021

Мария Захарова фактически обвинила телеканал «Дождь»* и издание «Медуза»* в сотрудничестве с британской разведкой

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова фактически обвинила телеканал «Дождь»* и интернет-издание «Медуза»* в сотрудничестве с британской разведкой. Заявление последовало за обращением редакции нескольких изданий к российским властям с требованием прекратить кампанию против негосударственных СМИ.

Официальный представитель МИД Мария Захарова утверждает, что существуют свидетельства, согласно которым с «Дождем» и «Медузой» работали британские спецслужбы. По ее словам, такие сведения содержатся в неких файлах, которые были опубликованы хакерской группировкой «Anonymous». Отдельно Захарова обвинила телеканал «Дождь» в том, что в его эфире выходили политические новости британской медиакорпорации «Би-би-си». Это представитель МИДа назвала «использованием российского СМИ в информационных целях британского правительства».
Наконец, Захарова утверждает, что подписанты обращения с требованием отменить закон об иноагентах игнорировали проблемы, которые возникали у российских СМИ за рубежом, а также, как она выразилась, «злорадствовали». Исходя из этого Захарова сделала вывод, что ни «Дождю», ни «Медузе» не стоит удивляться возникшим у них проблемам.

В Кремле не считают, что власти преследуют независимые медиа. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков при этом допустил возможность корректировки закона об иностранных агентах.

Сейчас в списке СМИ иностранных агентов 43 издания и отдельных журналистов. 

* Российские власти считают организацию иностранным агентом


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