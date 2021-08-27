Девять медалей заработали россияне в очередной соревновательный день летних Паралимпийских игр в Токио

Девять медалей — три золотые, две серебряные и четыре бронзовые — заработали россияне в очередной

соревновательный день летних Паралимпийских игр в Токио, передает «Интерфакс».



Обладателяминаград высшего достоинства в отчетный соревновательный день стали пловчиха Валерия Шабалина в заплыве на 200 м вольным стилем, шпажисты Александр Кузюков, Артур Юсупов и Максим Шабуров, выигравшие командный турнир, и легкоатлет Алберт Хинчагов в толкании ядра.



«Серебро» завоевали пловчиха Дарья Пикалова на дистанции 100 м на спине и легкоатлет Андрей Вдовин в беге на 100 м.



Бронзовые награды выиграли пловец Вячеслав Емельянцев на дистанции 200 м вольным стилем, дзюдоистки Виктория Потапова (категория — до 48 кг) и Алеся Степанюк (до 52 кг), а также шпажистки Юлия Майя, Алена Евдокимова, Виктория Бойкова в командном турнире.



В активе российской сборной стало 9 золотых, 7 серебряных и 10 бронзовых медалей. С этими показателями она занимает третье место в общем зачете, лидирует Китай (20, 11, 14), на втором находится Великобритания (9, 9, 9).