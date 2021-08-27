В Токио в паралимпийской деревне электробус с системой автономного управления сбил спортсмена с ограниченным зрением

Это произошло на пешеходном переходе. Сообщается, что атлет отделался синяками. Врачи не обнаружили внутренних повреждений. Для предотвращения подобных инцидентов организаторы приостановили курсирование электробусов на территории деревни. Компания-разработчик Toyota Motor принесла свои извинения.