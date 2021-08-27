Кандидаты в депутаты передали обращение в МИД России с требованием допустить наблюдателей ОБСЕ на выборы

Кандидаты в депутаты Госдумы передали обращение в МИД России с требованием допустить наблюдателей ОБСЕ на выборы. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» один из кандидатов в депутаты Госдумы Сергей Митрохин.

«Группа кандидатов в депутаты Госдумы от разных партий добивается от российских властей приглашения в Россию делегации ОБСЕ для наблюдения за выборами. Причем не в усеченном виде, как предлагает сейчас наше руководство, а делегацию в составе 500 человек, потому что только такой формат гарантирует качество наблюдения. В ЦИК России, куда мы уже обращались, нам ответили, что это решение принял МИД России. Поэтому мы сегодня отнесли свое обращение в МИД к Сергею Лаврову», — рассказал политик.

По словам С.Митрохина, отсутствие делегации ОБСЕ, которая отказывается ехать в Россию в усеченном виде, подрывает легитимность этих выборов.

«Можно сказать, что это подрывает также и легитимность будущей Госдумы, которая будет избрана в отсутствие наиболее авторитетной делегации в мире. Поэтому мы просим Сергея Лаврова пересмотреть это решение, которое принято под предлогом пандемии. Я надеюсь, что Лавров услышит наше обращение и сделает все для того, чтобы сохранить легитимность итогов выборов в Госдуму», — сказал он.

Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека и Парламентская ассамблея ОБСЕ были приглашены для наблюдения за выборами

17-19 сентября. Организация собиралась направить в Россию миссию по наблюдению в составе из 80 долгосрочных и 420 краткосрочных наблюдателей. Москва заявила о готовности принять лишь 10 и 50 человек, сославшись на пандемию. Представители БДИПЧ и Парламентской ассамблеи ОБСЕ сообщили, что не будут направлять на выборы в России своих наблюдателей.