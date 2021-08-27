В Петербурге начался суд над вором в законе, который стоял за организацией бунтов в колониях

Заседание проходит в закрытом режиме.

На скамье подсудимых – Алексей Гудына, более известный под прозвищем Лёха Иркусткий. По данным следствия, Гудына в качестве вора в законе контролировал криминалитет в Петербурге, Ленинградской и Новгородской областях. Вора в законе подозревают в том, что он поддерживал членов преступных сообществ, назначал так называемых «смотрящих» для разрешения спорных вопросов и собирал деньги в «общак» – в криминальной среде так называют общий фонд для помощи заключенным. Гудыну задержали в прошлом году и обвинили в том, что он занимает высшее положение в преступной иерархии. Впрочем, имя вора в законе и раньше часто фигурировало в криминальных сводках. Так, в 2014 году он устроил в Турции перестрелку с другим петербургским авторитетом – Альбертом Рыжим. В начале 2000-х Гудына возглавил протест заключенных: по его инициативе около пяти тысяч арестантов объявили голодовку. Таким образом они боролись со злоупотреблениями со стороны администрации колоний и следственных изоляторов.

В начале этого месяца в Томске присяжные вынесли оправдательный приговор по первому в России делу о «ворах в законе». Прокуратура сейчас пытается опротестовать это решение.