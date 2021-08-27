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15:04, 27 августа 2021

В Норвегии суд рассмотрит вопрос об условно-досрочном освобождении Андерса Брейвика

Прошение об УДО Брейвик подал еще в конце прошлого года – именно в 2020-м у него истекал минимально необходимый по закону срок, для того, чтобы это заявление приняли к рассмотрению.
Незадолго до того, как подать прошение, Брейвик впервые заявил, что раскаивается в содеянном и больше не придерживается нацистской идеологии.
Тем не менее, прокуратура выступила против – в ведомстве считают, что предпосылки для содержания осужденного под стражей остаются. Как пояснила журналистам адвокат Брейвика, это значит, что теперь решать вопрос об УДО будет суд. Дата заседания пока не назначена.
Брейвик в июле 2011-го устроил взрыв в центре Осло, стоивший жизни восьмерым, а также массовый расстрел в молодежном летнем лагере Норвежской рабочей партии на острове Утойя – тогда погибли еще 69 человек.

За двойной теракт Брейвика приговорили к 21 году тюрьмы – это максимальный срок в норвежском уголовном кодексе. В 2017-м террорист пожаловался в ЕСПЧ на недостаточно комфортные условия в его камере.


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