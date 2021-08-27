Выстрелы снова звучат в районе кабульского аэропорта, – сообщает корреспондент телеканала «Аль-Джазира». Других подробностей пока нет. В результате вчерашних взрывов погибли не менее 110-ти человек, в том числе американские военнослужащие. Более 1-й тысячи получили ранения. Американский президент Джо Байден заявил, что США найдут виновных и готовятся нанести удары по террористической группировке «Исламское государство», которая взяла на себя ответственность за взрывы.

Напомним, «Исламское государство» признано террористической и запрещено в России.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в интервью «Эху» отметил, что вина за ситуацию в Афганистане лежит в том числе и на Америке, а России пока не стоит вмешиваться, чтобы не понести больших потерь.

Шерин подчеркнул, что ситуация с терактом в аэропорту Кабула говорит о том, что стабилизации ситуации в Афганистане ждать не стоит, война распространится по всей территории страны и сбудет междоусобной.