Португальский нападающий Криштиану Роналду попрощался с партнерами по «Ювентусу» и покинул тренировочную базу туринского клуба. В ближайшие часы 36-летний футболист может официально перейти в «Манчестер Сити». Руководство клуба готово продолжить 30 миллионов евро, – сообщает «Скай Спорт».