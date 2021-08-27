Московский футбольный клуб «Спартак» сыграет с итальянским «Наполи», английским «Лестером» и польской «Легией» в групповом этапе Лиги Европы. Жеребьевка состоялась сегодня в Стамбуле. Другой российский клуб, «Локомотив», получил в соперники римский «Лацио», французский «Марсель» и турецкий «Галатасарай».