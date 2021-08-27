Власти Таиланда разрешили туристам, привитым российской вакциной «Спутник», не соблюдать карантин по прибытии на острова Пхукет и Самуи, – сообщил российский генконсул Владимир Соснов.

Пхукет открылся для иностранных туристов 1-го июля. Они должны были быть привиты вакцинами, одобренными властями Таиланда или ВОЗ. Ни одна из российских вакцин на тот момент в список не входила.