Норвежский суд рассмотрит вопрос об условно-досрочном освобождении Андерса Брейвика, отбывающего наказание за убийство 77-ми человек. Об УДО просил сам Брейвик. Прокуратура с этим не согласна. В 2017-м году осужденный пожаловался в Европейский суд на нарушение его прав в тюрьме. Брейвик также раскаялся в содеянном. Напомню, он приговорен к 21-му году тюрьмы.