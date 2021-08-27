Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская продала одну из своих медалей на аукционе eBay

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, получившая убежище в Польше, продала одну из своих медалей на аукционе eBay. Покупатель заплатил 21 тысячу долларов. Его имя не называется. Тимановская пообещала передать деньги в фонд спортивной солидарности. Он объединяет спортсменов, которые выступили против Александра Лукашенко.