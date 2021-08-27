В Кремле не считают, что власти преследуют независимые медиа

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков таким образом отреагировал на обращение СМИ к российским властям с требованием прекратить практику признания журналистов иностранными агентами. Песков подчеркнул, что закон об иноагентах есть и будет, потому что происходит вмешательство в дела России извне.