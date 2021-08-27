Президент России обсудил ситуацию в Афганистане с постоянными членами Совета безопасности России

Путин заявил, что намерен продолжить консультации с зарубежными партнерами. В Кремле сегодня заявили, что решительно осуждают теракты в Кабуле. По мнению российских властей, это подтверждает прогнозы относительно того, что хаосом в Афганистане воспользуются террористе.