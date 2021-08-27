Звуки стрельбы были слышны близ восточного въезда на территорию аэропорта Кабула

Об этом сообщают ближневосточные СМИ со ссылкой на корреспондента «Аль-Джазиры».

Между тем, по данным Министерства здравоохранения Афганистана, по меньшей мере 110 человек погибли в результате взрывов рядом с аэропортом Кабула. Пострадали более 1300 человек. Ответственность за теракт взяла на себя организация «Исламское государство», которая признана террористической и запрещена в России.