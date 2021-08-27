Центробанк решил узнать у банков, какими VPN-сервисами они пользуются. Это связано с планами Роскомнадзора по дальнейшей блокировке подобных ресурсов.

VPN-сервисы Роскомнадзор стал блокировать из-за того, что с их помощью можно обойти блокировки сайтов. При этом эксперты отмечают, что их широко используют банки и платежные системы.