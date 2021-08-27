Федеральный прокурор Аргентины открыл уголовное дело в отношении президента Альберто Фернандеса из-за его участия в праздничной вечеринки во время объявленного в стране карантина.

В представлении прокурора говорится, что организовав чуть более года назад празднование дня рождения своей супруги, первой леди государства с участием еще девяти человек, президент нарушил собственный указ, запрещавший публичные мероприятия, пишет аргентинское издание Nación. — Газета сообщает, что за полчаса до объявления решения прокурора Фернандес лично явился в суд, без адвоката, и предложил выплачивать четыре месяца подряд штраф в размере половины своей президентской зарплаты. Деньги, согласно письменному предложению главы государства, будут перечисляться Национальному институту инфекционных заболеваний, который, среди прочего, занимается разработкой вакцин и лекарств против КОВИД-19. Один из аргументов Фернандеса, изложенный в письменном обращении к прокурору, заключался в том, что во время праздничной встречи в резиденции Каса Росада, цитата, «соблюдались необходимые санитарные нормы и после нее никто — ни присутствовавшие, ни третьи лица — не заразились». Ранее, как передают местные СМИ, личный адвокат президента провел несколько встреч с журналистами, разъясняя права и позицию своего подопечного по этому вопросу.

Как пишет газета «Насьóн», несмотря на то, что закон предусматривает, в том числе, тюремное заключение за игнорирование карантинных предписаний, в Аргентине уже было несколько аналогичных прецедентов, когда нарушителям удавалось загладить свою вину выплатой денежного штрафа.