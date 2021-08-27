Многие мировые лидеры осудили теракты в Кабуле. Президент России Владимир Путин не собирается высказываться о ситуации в Афганистане, – сказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Песков добавил, что в Кремле решительным образом осуждают теракты в афганской столице.

В свою очередь, первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин из ЛДПР сказал нашей радиостанции, что вина за ситуацию в Афганистане лежит, в том числе, и на США, а России, по его мнению, вмешиваться не стоит.

По словам Шерина, ситуация с терактом в аэропорту Кабура говорит о том, что стабилизации обстановки в Афганистане ждать не стоит.