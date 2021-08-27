Число погибших в результате взрывов возле аэропорта Кабула, по данным телеканала «Аль-Джазира», достигло 110 человек. Теракты были устроены накануне террористами-смертниками.

Два взрыва возле аэропорта афганской столицы увеличили приток желающих покинуть страну: этим утром к зданию вновь подошло большое количество людей, которых хотят улететь эвакуационными рейсами. Ради этого они готовы стоять, в том числе, в сточных канавах. При этом в нескольких сотнях метров, как передает агентство Associated Press, большую группу людей сдерживают несколько десятков вооруженных боевиков движения «Талибан». Оно признано террористическим и запрещено в России.

Несмотря на взрывы, эвакуационные рейсы из аэропорта Кабула не прекращались. Турецкий телеканал NTV утверждает, что внутри воздушной гавани обстановка спокойная.

Первый взрыв произошел накануне рядом с одним из главных входов в аэропорт. Второй – около места, где квартировались солдаты США, участвующие в эвакуации гражданских лиц. По последним данным, 13 американских военнослужащих погибли. На этом фоне президент США Джо Байден объявил о подготовке ударов по позициям террористов, устроивших теракты у аэропорта.

Ответственность за взрывы взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство». Она в России также запрещена.

Тысячи людей находятся возле аэропорта Кабула уже около двух недель. Они надеются покинуть Афганистан после того, как власть захватили талибы. При этом ряд западных стран уже объявил о завершении эвакуационных рейсов, а США планируют вывести войска к 31 августа.