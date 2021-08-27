Суд в Тюмени арестовал бывшего милиционера Виталия Бережного по обвинению в изнасиловании и убийстве 8-летней девочки. Об этом сообщает издание «Медиазона» со ссылкой на региональный портал 72.ru. По версии следствия, подозреваемый хранил тело ребенка в холодильнике несколько дней после того, как убил в конце июня, и, по словам волонтеров, участвовал в ее поисках. Убитую нашли в середине августа.

Подозреваемый был задержан на днях. В МВД сообщали, что его причастность установили с помощью ДНК-экспертизы. По сведениям местных СМИ, у дома, где работали силовики, собрались местные жители и требовали самосуда.