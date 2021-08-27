Ряд СМИ потребовал от руководства России отменить закон об иностранных агентах

В редакциях считают, что происходящее в стране носит характер кампании по уничтожению негосударственных журналистских коллективов.

Обращение под заголовком «Журналисты – не иностранные агенты!» появилось этим утром на сайтах 12-ти средств массовой информации и профсоюза журналистов. В тексте перечислены издания, которые в последние месяцы Минюст внёс в реестр иностранных СМИ-иноагентов, увеличившийся за последний год в несколько раз. Это, как сказано в тексте, происходит на фоне избиений представителей прессы на митингах, попыток приравнять их к участникам акций протеста и многократного продления ареста бывшему корреспонденту «Коммерсанта» Ивану Сафронову.

Обращение адресовано лично президенту, а также руководителям ФСБ, Министерства юстиции, прокуратуры, Росгвардии, Совета федерации и других государственных ведомств. Авторы требуют, чтобы власти отказались от практики включения российских СМИ и их отдельных сотрудников в реестры иностранных агентов и нежелательных организаций, соблюдали закон о СМИ и другие законы, которые должны защищать права журналистов, а также прекратили избиения сотрудников прессы и расследовали такие случаи.

Некоторые редакции опубликовали свои версии текста. Так, журнал Forbes адресовал своё обращение только Государственной Думе. В редакции отдельно отметили, что особое опасение вызывает ситуация с телеканалом «Дождь». Те критерии, по которым власти признали его СМИ-иностранным агентом, кажутся изданию тревожным знаком, ставящим под угрозу попадания в реестр практически любого действующего на территории страны СМИ.

Среди опубликовавших обращения — признанные СМИ-иноагентами телекнал «Дождь», интернет-издания «Медуза» и The Insider, а также «Новая газета» и «7х7». В свою очередь радиостанция «Эхо Москвы» тоже поддерживает это обращение.

Главный редактор издания «Медиазона» Сергей Смирнов в нашем эфире выразил сомнение в том, что обращение СМИ будет услышано властями.

Раскритиковала открытое письмо независимых медиа главный редактор сайта «Нью Таймс» Евгения Альбац в эфире телеканала «Дождь», который власти считают иноагентом.

При этом Евгения Альбац отметила, что журналистам необходимо сопротивляться.

Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, представитель КПРФ Александр Ющенко отметил в интервью нашей радиостанции, что, по его мнению, надо навести порядок в работе любого СМИ, вне зависимости от статуса иноагента.

Наконец, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что закон об иностранных агентах должен быть, и он будет.