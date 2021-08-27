Песков: Обращение журналистов к президенту о законе об иноагентах обсуждать на Совбезе вряд ли будут

На совещании президента РФ Владимира Путина с членами Совета Безопасности РФ вряд ли будут обсуждать обращение журналистов с просьбой изменить закон об иноагентах. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

На соответствующий вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы», Дмитрий Песков ответил:

«Я не думаю. Согласитесь, что международная обстановка изобилует целым набором острых и существенных вопросов, которые постоянно нуждаются в обсуждении на подобных мероприятиях. Я не думаю, что это может обсуждаться на Совбезе», — сказал он.