Песков: Путин не планирует делать заявление в связи с терактами в Кабуле

Президент РФ Владимир Путин не планирует делать заявление в связи с терактами в Кабуле, — сказал на брифинге с журналистами пресс-секретарь главы Дмитрий Песков.

На вопрос, корреспондента «Эха Москвы», планирует ли президент РФ делать какие-либо заявления по поводу взрывов в Кабуле, Дмитрий Песков сказал: «Нет, таких планов нет».

Д.Песков добавил: «Потому что Россия не является участницей, возглавляемой США коалиции, которые были последние десятилетия в Афганистане, и которые завершили вывод своих войск, что спровоцировало подобную ситуацию».

При этом, по его словам, Россия решительным образом осуждает серию терактов, которые произошли накануне в Афганистане, «Мы самым решительным образом осуждаем эти террористические акты. Безусловно, очень печальные новости о большом количестве погибших», — сказал Песков.

По его словам, произошедшее подтверждает пессимистические прогнозы относительно того, что хаосом в Афганистане воспользуются террористические группировки.