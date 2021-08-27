По мнению секретаря ЦК КПРФ Ющенко, нельзя вольно интерпретировать закон об иноагентах

Зампред комитета Госдумы по информационной политике, секретарь ЦК КПРФ Александр Ющенко считает, что нельзя вольно интерпретировать закон об иноагентах и присваивать этот статус СМИ по принципу «нравится-не нравится». Такое мнение он высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Идея закона логичная, и во всем мире она присутствует, и принимая этот закон, Госдума и фракции, которые поддерживали (это принятие), исходили из четкой трактовки закона, а не вольной интерпретации. А здесь происходит вольная интерпретация. И тут со СМИ поступают по принципу «нравится — не нравится», наклеивают определенные ограничения, которые в данном случае не позволяют им работать. Сейчас в отношении тех или иных журналистов, начиная с физического воздействия и заканчивая административным давлением, это есть. Мы в этих реалиях находимся», — сказал руководитель пресс-службы КПРФ.

А.Ющенко подчеркнул, что власти необходимо внимательнее относиться к исполнению всех законов.

«Я считаю, что надо более внимательно власти относится к исполнению законов, потому что в данном случае они трактуются как удобно и выгодно властям. Это можно сказать и в отношении избирательного законодательства, происходит такая же вольная трактовка», — отметил он.

Также А.Ющенко считает, что необходимо навести порядок в работе СМИ вне зависимости от наличия или отсутствия статуса иностранного агента.