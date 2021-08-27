Зампред комитета Госдумы по информационной политике, секретарь ЦК КПРФ Александр Ющенко считает, что нельзя вольно интерпретировать закон об иноагентах и присваивать этот статус СМИ по принципу «нравится-не нравится». Такое мнение он высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
«Идея закона логичная, и во всем мире она присутствует, и принимая этот закон, Госдума и фракции, которые поддерживали (это принятие), исходили из четкой трактовки закона, а не вольной интерпретации. А здесь происходит вольная интерпретация. И тут со СМИ поступают по принципу «нравится — не нравится», наклеивают определенные ограничения, которые в данном случае не позволяют им работать. Сейчас в отношении тех или иных журналистов, начиная с физического воздействия и заканчивая административным давлением, это есть. Мы в этих реалиях находимся», — сказал руководитель пресс-службы КПРФ.
А.Ющенко подчеркнул, что власти необходимо внимательнее относиться к исполнению всех законов.
«Я считаю, что надо более внимательно власти относится к исполнению законов, потому что в данном случае они трактуются как удобно и выгодно властям. Это можно сказать и в отношении избирательного законодательства, происходит такая же вольная трактовка», — отметил он.
Также А.Ющенко считает, что необходимо навести порядок в работе СМИ вне зависимости от наличия или отсутствия статуса иностранного агента.
По мнению секретаря ЦК КПРФ Ющенко, нельзя вольно интерпретировать закон об иноагентах
Зампред комитета Госдумы по информационной политике, секретарь ЦК КПРФ Александр Ющенко считает, что нельзя вольно интерпретировать закон об иноагентах и присваивать этот статус СМИ по принципу «нравится-не нравится». Такое мнение он высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».