Власти Магадана могут ввести в городе режим чрезвычайной ситуации из-за проблем с вывозом мусора, – предупредил мэр Юрий Гришан. Жители города жалуются на стихийные свалки, которые угрожают санитарно-эпидемиологической ситуации. Глава регионального Минстроя Иван Бережной признал, что мусорный оператор не справляется. Компании дали неделю на то, чтобы решить проблему с вывозом мусора.