Росавиация разрешила еще девяти российским авиакомпаниям летать на египетские курорты Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Увеличено и количество рейсов – с 5-ти до 15-ти в неделю. Самолеты будут летать из 49-ти городов.