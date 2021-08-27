Источники «Медузы»*: Списки СМИ, которые планируется признать иноагентами, составляются на заседаниях Совбеза России

Источники издания «Медуза» утверждают, что списки СМИ и организаций, которые планируется признать иностранными агентами или нежелательными организациями, составляются на заседаниях Совета безопасности России. По данным источников, Совбез взаимодействует с главой так называемой «второй» службы ФСБ – по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом генералом Алексеем Седовым, который лично курирует эти вопросы. Напомним также, что российские власти считают «Медузу» иностранным агентом.

Ряд российских СМИ опубликовал открытое обращение к властям с требованием прекратить преследование журналистов на основании закона об иностранных агентах и отказаться от практики включения изданий в соответствующие реестры. Журналисты называют происходящее кампанией против негосударственных медиа. Среди подписавших обращение «Новая газета», «Форбс», а также телеканал «Дождь» и издание «Медуза», признанные российскими властями иностранными агентами. Обращение также поддержала радиостанция «Эхо Москвы». В Кремле заявляют, что закон о СМИ-иноагентах должен быть и будет. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил это тем, что происходят попытки вмешательства в российские дела извне. В Кремле уверены, что в этих целях используются НКО, СМИ и отдельные журналисты. Кстати, сегодня президент встречается с постоянными членами Совета безопасности России. По словам Пескова, на совещании не планируется обсуждать ситуацию вокруг иностранных агентов, в том числе обращение СМИ. Главное внимание будет уделено международным событиям.

* — признано российскими властями иноагентом