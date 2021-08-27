Песков: Президент России Владимир Путин не планирует делать заявлений в связи с терактами в Кабуле

Президент России Владимир Путин не планирует делать заявлений в связи с терактами в Кабуле, – сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос «Эха Москвы». При этом Песков подчеркнул, что Россия осуждает теракты.

Ранее с заявлениями выступили лидеры мировых держав. В частности, президент США Джо Байден заявил, что Америка не простит и не забудет эти теракты, в результате которых погибли 13 американских солдат.

В результате двух взрывов в кабульском аэропорту погибли более 100 человек. Ответственность за взвыв взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство», которая запрещена в России.